Latitante bloccato in un appartamento di Parma

Avrebbe dovuto scontare quasi 5 anni di carcere per alcune condanne per i reati di rapina, lesioni e spaccio di droga ma si trovava in città. I carabinieri lo hanno bloccato ed arrestato in un appartamento di Parma ed hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Parma. Si tratta di un 30enne straniero che ha commesso reati nella nostra provincia tra il 2012 e il 2016.

I carabinieri hanno effettuato alcuni servizi di osservazione nei pressi della sua abitazione e nei luoghi frequentati abitualmente. Per più di due giorni i carabinieri di Vigatto, sono rimasti in attesa nei pressi dell’abitazione del 30enne, che seppure aveva mantenuto la residenza anagrafica in Parma, di fatto si spostava continuamente.

I militari, oltre ad attendere pazientemente appostati sotto casa, hanno cercato di saperne di più circa le abitudini dello straniero e passo dopo passo, seppure con grande fatica in quanto l’uomo non era molto conosciuto in zona, sono arrivati ad individuare tre possibili obiettivi dove poteva nascondersi. I militari, predisposte due squadre da tre uomini ciascuna hanno intensificato i controlli sul territorio, con particolare

attenzione alle zone “sensibili”, e finalmente dopo alcuni giorni di controlli e appostamenti lo hanno localizzato in un appartamento in città.

A questo punto, organizzato il servizio con un numero sufficiente di uomini da poter operare in sicurezza, hanno circondato l’immobile e fatto accesso all’appartamento dove finalmente l’uomo è stato trovato. Letto il provvedimento a suo carico, il 34enne ormai rassegnato ha seguito i militari in

caserma e do pole operazioni di rito è stato tradotto in carcere dove dovrà permanere i per i prossimi 5 anni.