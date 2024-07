Ricercato da 11 anni per spaccio di cocaina nel Parmense: arrestato all'aeroporto di Bergamo

Ricercato da 11 anni. Latitante da quando, nel 2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma aveva emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di spaccio in concorso. Tutto all'interno di un'indagine nata nel 2011, quando i carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Borgotaro erano venuti a conoscenza di un’attività di spaccio di cocaina partita dalla frazione di Rubbiano di Solignano. Le indagini, effettuate anche con l’ausilio di strumentazione tecnica, avevano certificato che il “giro” era gestito da albanesi, residenti a Parma e provincia, con la collaborazione di un cittadino italiano.

Così, ieri sera, i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Borgotaro hanno arrestato il latitante all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, al suo rientro in Italia. Si tratta di un 38enne ricercato, appunto, dal mese di ottobre 2013.

I carabinieri, attraverso un'indagine in collaborazione con gli uffici albanesi, sono venuti a conoscenza che il ricercato stava rientrando in Italia con un volo di linea proveniente da Tirana con l’ausilio della Polizia di frontiera. Lo hanno atteso sulla rampa dell’aereo ed appena messo piede sul territorio italiano lo hanno arrestato.

L’indagine, come detto, era nata nel 2011, quando i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Borgotaro erano venuti a conoscenza di un’attività di spaccio di cocaina che partiva dalla frazione Rubbiano di Solignano. Le indagini, effettuate anche con l’ausilio di strumentazione tecnica, avevano certificato che il “giro” era gestito da cittadini albanesi, residenti a Parma e provincia, con la collaborazione di un cittadino italiano.

I servizi di pedinamento e le indagini tecniche svolte dai militari dell’Aliquota Operativa, avevano permesso di recuperare 1 chilo di cocaina e 1,6 chili di hashish. Le risultanze investigative, comunicate all’A.G. parmigiana, avevano portato all’emissione di 8 ordinanze di custodia cautelare. Il 38enne albanese, arrestato ieri ed al tempo sfuggito alla cattura era ritenuto uno dei presunti spacciatori di cocaina, facente parte del sodalizio criminale all’epoca operante sul territorio parmigiano. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Bergamo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Parma.