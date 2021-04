Lavoratori agricoli senza sostegni e senza diritti, anche a Parma il 10 aprile mobilitazione della categoria

FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL in presidio davanti alla Prefettura dalle 9.30 alle 11.30

Dopo aver registrato l’esclusione dei lavoratori agricoli da ogni tipologia di ristoro nel Decreto Sostegni, FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL hanno deciso di attuare una serie di iniziative di mobilitazione della categoria, chiedendo nei giorni scorsi un incontro con i ministri del Lavoro e dell’Agricoltura e con le Commissioni Lavoro, Bilancio e Agricoltura di Camera e Senato e convocando mercoledì 31 marzo un presidio davanti al Senato per spiegare le richieste di modifica e di integrazione al Decreto Sostegni.

Per sabato 10 aprile, inoltre, sono programmate manifestazioni davanti alle Prefetture di tutta Italia.

Le lavoratrici e i lavoratori agricoli, quelli che lavorano negli agriturismi e nel settore del florovivaismo, sono stati infatti nuovamente discriminati. I lavoratori di questi settori nel 2020 hanno perso milioni di giornate di lavoro in Italia, mentre in Emilia-Romagna si stima la perdita di oltre 550.000 giornate lavorative a causa della crisi del canale Ho.Re.Ca, ma anche a causa delle intemperie climatiche e cimici asiatiche che hanno colpito duramente i territori a maggior vocazione ortofrutticola come il territorio ravennate (-26% delle giornate lavorate rispetto al 2019).

La mobilitazione di sabato prossimo intende rivendicare:

il mancato riconoscimento di un sostegno a favore dei lavoratori che hanno subito un calo di giornate, causa la crisi del canale Ho.Re.Ca, oltre alla diminuzione delle giornate 2019 e degli stagionali degli agriturismi, ingiustamente dimenticati;

la garanzia per l’anno 2020, ai fini della tutela assistenziale e previdenziale, delle stesse giornate di lavoro svolte nel 2019;

la richiesta di riconoscere la “clausola sulla condizionalità sociale” nella Politica agricola comune (PAC), per fare in modo che i contributi europei vadano solo a chi rispetta i contratti di lavoro e le leggi sociali;

la contrarietà al tentativo di semplificare ancora di più l’uso dei voucher in agricoltura, con gravi ricadute sulle tutele e i diritti dei lavoratori;

l’esigenza di rinnovare rapidamente i contratti provinciali, visto che le trattative sono bloccate in quasi tutti i territori da oltre un anno.

A Parma l'appuntamento è dalle 9.30 alle 11.30 davanti alla sede della Prefettura in strada Repubblica.