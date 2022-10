Bardi, sorpresi lavoratori in 'nero' in un cantiere: uno degli operai percepiva il reddito di cittadinanza

Controlli da parte dei Carabinieri della Stazione di Varsi con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e personale del servizio prevenzione e sicurezza dell’Ausl di Fidenza in diversi cantieri edili della zona. A Bardi, presso un’abitazione, è stata verificata la regolarità delle assunzioni degli operai della ditta impegnata per i lavori di ristrutturazione. Al termine degli accertamenti la legale rappresentate è stata denunciata in quanto la manovalanza presente in cantiere non è regolarmente assunta. Oltre alla sanzione di quasi 10 mila euro per violazioni in materia del lavoro è stata disposta la sospensione dell’attività cantieristica. Gli accertamenti sugli operai hanno fatto emergere che uno è percettore del reddito di cittadinanza