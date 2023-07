“Lavoriamo per aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini”

"Stiamo lavorando per far sì che la gente senta sempre più la presenza delle forze dell'ordine su tutto io territorio". Il comandante della Polizia Locale, Enrico Usai, rimarca il lavoro di chi è impegnato sulla strada quotidianamente per garantire sicurezza ai cittadini ed evitare, nello stesso tempo, che l'estate parmigiana non sia troppo dinamica in termini di reati. La gente chiede sicurezza: "È importante anche vedere in giro le divise - spiega Usai -. Noi stiamo insistendo molto sulla figura degli Street Tutor, una figura che va molto a supporto dei commercianti. Stiamo insistendo molto anche sugli agenti di comunità che nei giorni scorsi hanno dato risultati apprezzabili. Dobbiamo cercare di implementare questo servizio per avere risultati ancora migliori". Le zone battute dalla Polizia Locale sono quelle dei quartieri più problematici della città: "Lavoriamo molto in San Leonardo, dove siamo intervenuti per sedare qualche rissa dovuta soprattutto all'abuso di sostanze alcoliche".