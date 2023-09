Lavoro nero e rifiuti speciali: multate per 8mila euro alcune ditte del settore edile tra Sorbolo e Colorno. Sospesa l'attività

Ieri i militari Comando Stazione di Sorbolo, insieme al personale del Comando stazione carabinieri Forestali di Colorno, coadiuvati dal personale del Nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato accertamenti, finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, oltre che a sondare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I controlli hanno interessato principalmente il settore edile.

In particolare, sono state controllate diverse imprese: un cantiere è risultato irregolare poichè fra i vari dipendenti 1 è risultato senza contratto. Al termine, i militari hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 8.000 euro poiché venivano rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi. Si è provveduto pertanto a sospendere l’attività imprenditoriale, dandone comunicazione all’ Autorità amministrativa e giudiziaria competente.