Fa lavorare in nero quattro stranieri, poi si rifiuta di pagargli lo stipendio: la lite al bar finisce con 5 denunce

Nel corso di alcuni controlli i militari della Stazione di Langhirano sono intervenuti, su richiesta della Centrale Operativa, in un bar di Montechiarugolo in quanto era stato richiesto l’intervento della pattuglia per una lite tra avventori. Sul posto è stato accertato che due persone, provenienti dal Marocco e della Tunisia, hanno litigato per dissidi relativi al mancato pagamento dello stipendio. In fase di identificazione il 22enne marocchino riferiva che lavorava in nero nella ditta edile, insieme ad altri tre amici e che tutti abitavano in una casa in affitto del 59enne datore di lavoro tunisino. Individuati anche gli amici tutti sono stati portati in caserma. Al termine dell’attività è stato accertato che il 59enne, datore di lavoro si avvale della manodopera in nero dei quattro ragazzi stranieri irregolari sul territorio nazionale e, pertanto è stato denunciato. I quattro dipendenti sono stati denunciati per ingresso irregolare sul territorio italiano.