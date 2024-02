Il padre va al lavoro con la pistola nello zaino, il figlio nasconde la droga in camera da letto: arrestati un 50enne e un 18enne

Il padre 50enne andava sul posto di lavoro con una pistola semi automatica nello zaino, il figlio 18enne invece nascondeva la droga nella camera da letto. I carabinieri hanno effettuato due arresti nel pomeriggio del 14 febbraio, dopo aver ricevuto una segnalazione. Riguardava un lavoratore di un'azienda di Fidenza che sarebbe solito recarsi al lavoro con una pistola. I militari hanno controllato l'uomo all'interno dell'azienda: nello zaino aveva una pistola semi automatica. Il 50enne, sorpreso dalla vista dei carabinieri, non ha opposto alcuna resistenza e ha permesso ai militari di procedere con i loro accertamenti.

Quando si è trovato a dover giustificare il possesso di una pistola, con tanto di caricatore con 5 proiettili calibro 9 in tasca, ha tentato di minimizzare, riferendo di essere titolare di regolare porto d’armi. I carabinieri, come prima cosa, lo hanno allontanato dai locali della ditta, troppo affollati, e accompagnato in caserma, dove hanno verificato che quanto sostenuto dal cinquantenne era vero solo in parte, essendo dotato unicamente di porto di pistola “a uso sportivo”, che consente di portare armi regolarmente detenute al poligono e non di certo al lavoro.

I militari hanno esteso la perquisizione al domicilio dell’uomo, in un comune della provincia, dove hanno trovato, assieme a diverse armi (3 pistole e 6 fucili), regolarmente detenute, anche un fucile a canne sovrapposte risultato oggetto di furto nel modenese oltre 20 anni fa.

I militari, durante i controlli, hanno inoltre notato che il figlio convivente del 50enne, da poco maggiorenne, appariva particolarmente agitato, di fatto senza un valido motivo. Quando i carabinieri gli hanno chiesto di consegnare eventuale materiale illecito, il giovane ha spontaneamente consegnato una dose di “fumo” che aveva in tasca, sperando di cavarsela. La perquisizione della sua stanza ha però permesso di trovare 28 ulteriori dosi preconfezionate, per un totale di oltre 20 grammi di marijuana e hashish, nonché bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento.

Sentito il Pm di turno, i carabinieri hanno proceduto all’arresto di entrambi, con le accuse di porto illegale d’arma, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Terminate le operazioni di rito, i due sono stati riaccompagnati a casa, in regime di detenzione domiciliare, in attesa delle determinazioni del Tribunale. Il giudice dopo aver convalidato gli arresti ha decisi per la liberazione del 20enne, disponendo invece per il padre la detenzione domiciliare in attesa del processo.