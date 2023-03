Le classi dell'Istituto Tecnico economico in visita al Palazzo Ducale

Continuano le visite e gli incontri con gli studenti degli istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi presenti in città e su tutto il territorio della provincia e i Carabinieri. Le classi dell’Istituto Tecnico economico “Melloni” si sono recate al palazzo ducale, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, per una visita guidata delle sale di quest’ultimo e per conoscere da vicino l’operato dell’Arma in favore della comunità. Gli studenti, accompagnati dai professori, hanno avuto l’opportunità, oltre a visitare le sale affrescate del palazzo ducale, di conoscere e ascoltare le spiegazioni dei Carabinieri sulla cultura della legalità, i compiti e i servizi d’istituto che l’Arma svolge quotidianamente a servizio della comunità e soprattutto hanno posto loro numerosissime domande e curiosità. Particolare attenzione è stata posta sui temi della violenza di genere, del bullismo e del cyber bullismo in una interessante discussione che ha visto una vivace e attiva partecipazione da parte degli studenti. Quest’ultimi hanno inoltre avuto modo di conoscere da vicino le attività svolte quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri sul territorio e in favore della comunità.