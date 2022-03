La Lega sui presidi distaccati della polizia locale: risultati deludenti

Domani, venerdì 18 marzo 2022, alle ore 11, davanti al presidio distaccato della polizia locale di via Bixio 114/8, Sabrina Alberini, referente della Lega per la provincia di Parma, terrà insieme ai Consiglieri del Gruppo Lega nel Consiglio comunale di Parma una conferenza stampa sui risultati molto deludenti dell'iniziativa dell'amministrazione Pizzarotti di aprire sedi periferiche di polizia locale e sulle proposte alternative del loro partito per migliorare la sicurezza in città. Saranno presenti anche i parlamentari, i consiglieri regionali ed altri esponenti locali del partito.