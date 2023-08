Legalità: immobili confiscati alle mafie e restituiti alle comunità

Un sostegno al recupero e al riuso a fini sociali di immobili confiscati alle mafie situati nei comuni di Parma, Formigine e Castelnuovo Rangone nel modenese, Montecchio Emilia nel reggiano e Riccione. Ma anche attività sia per diffondere la cultura della legalità che per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni illegali, anche corruttivi, collegati alla criminalità organizzata sostenendo specifici ‘Osservatori’ come quelli di Bellaria-Igea Marina in provincia di Rimini e Castelfranco Emilia in provincia di Modena, o quello realizzato dall’Università di Parma. E ancora, diverse iniziative, destinate soprattutto ai giovani, trasmissioni in radio condotte da ragazze e ragazzi e i podcast, progetti nelle scuole, iniziative di sensibilizzazione, festival tematici ed eventi pubblici per favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e loro incidenza sul territorio locale. Sono in sintesi i contenuti dei 44 progetti (realizzati in Emilia-Romagna da 35 Comuni, 5 Unioni, una Provincia e 3 Università) che saranno sostenuti dalla Regione con contributo di 1 milione e 89mila euro. Sono poi in corso di definizione due ulteriori progetti di due Comuni alluvionati. I progetti hanno ricevuto il via libera dalla Giunta regionale e vengono realizzati attraverso la sottoscrizione di Accordi di Programma con la supervisione del capo della Segreteria politica della Presidenza della Giunta, Giammaria Manghi, con ciascun ente locale e/o pubblico, con l’erogazione dei contributi previsti.

Dalla provincia di Parma giungono sei progetti. Il contributo della Regione è di 134.000 euro.

Comune di Parma- progetto “Recupero immobili di via Milano 10/1, Borgo Tanzi 15, Vicolo Asdente n.1 per adibirli a finalità sociali.” Il progetto prevede l’esecuzione di un intervento di recupero, risanamento conservativo e arredamento di un cespite immobiliare composto da un appartamento con relativa autorimessa, un locale a uso ufficio e un locale a uso negozio confiscato alla criminalità e recentemente acquisito dall’Amministrazione comunale che lo utilizzerà per finalità sociali (per emergenza abitativa e per lo svolgimento di attività di sostegno di soggetti in condizione di svantaggio). Il costo totale del progetto è di €. 87.718,00. Il contributo della Regione è di €. 70mila.

Comune di Berceto - progetto “La biblioteca dei ragazzi”

Il progetto prevede un intervento di rifacimento parziale dell’impianto elettrico di Villa Berceto - bene confiscato alla criminalità e destinato al Comune che lo utilizza da diverso tempo per diversificate finalità sociali - al fine di omologarlo alla normativa di sicurezza vigente e di montaggio di nuove luci di emergenza, adeguamento dei corrimani nelle scale interne all’immobile, di installazione di porte con maniglioni antipanico. Il progetto, inoltre, intende continuare a utilizzare in una logica comunitaria e, quindi, a valorizzare sempre di più il suddetto bene, attraverso la realizzazione di una molteplicità di attività sociali, ovvero: sviluppo della biblioteca comunale con l’acquisto di nuovo materiale; creazione di uno spazio funzionale e di incontro dedicato ai giovani dove svolgere attività culturali e ricreative di vario genere; realizzazione di corsi sportivi e di attività dedicati alla fascia più anziana della popolazione. Il costo totale del progetto è di €. 87.000,00. Il contributo della Regione è di €. 39mila.

Comune di Fontevivo - progetto “Educare alla legalità”.

Il progetto continua con i percorsi informativi e formativi avviati negli anni precedenti nelle scuole del comune e all’interno della Pubblica Amministrazione al fine di sensibilizzare e creare consapevolezza su quanto accade nel territorio rispetto ai fenomeni di illegalità e alla presenza della criminalità organizzata. La proposta progettuale prevede, in particolare, la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità nelle scuole primarie con focus specifici su: educazione civica, legalità in generale e uso/abuso di sostanze; la realizzazione di un corso di formazione con esperti esterni rivolto ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e alle associazioni di categoria economica al fine di sensibilizzare rispetto alle modalità attraverso le quali le mafie si infiltrano nel tessuto economico e sociale delle zone di nuovo insediamento. Il costo totale del progetto è di €. 12.500,00.

Il contributo della Regione è di €. 6000,00. Comune di Noceto - progetto “Noi per Noceto, ragazzi di (buona) strada)”.

La prospettiva del progetto, che si pone in continuità con altri simili realizzati precedentemente e che li sviluppa, è di attivare percorsi di prevenzione della devianza giovanile e di promozione della legalità coinvolgendo i giovani del territorio, grazie a operatori di strada qualificati, all’interno di un apposito spazio di proprietà del Comune dotato di strumentazioni finalizzate a favorire lo sviluppo delle capacità artistiche e creative dei ragazzi. All’interno di questo spazio, in particolare, saranno organizzate attività nel campo della musica e del teatro. Il costo totale del progetto è di €. 16.500,00. Il contributo della Regione è di €. 7mila.

Comune di Salsomaggiore Terme - progetto “Diritti verso il futuro”.

Si tratta di un articolato progetto di educazione alla legalità che ha lo scopo di far riflettere la fascia giovanile della popolazione su temi quali la convivenza democratica e il rispetto reciproco, la diversità, la Costituzione. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di diversi laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio, ovvero: un laboratorio di lettura animata nelle scuole dell’infanzia per riflettere sul valore delle parole indispensabili a una pacifica convivenza; un laboratorio creativo nelle scuole primarie finalizzato all’elaborazione di storie che, partendo da parole significative sui diritti e il rispetto reciproco, trasformino il quotidiano in una realtà simbolica di pensieri ed esperienze più vicine alla sensibilità infantile; un laboratorio fotografico nelle scuole secondarie finalizzato a valorizzare i principi fondamentali della convivenza, della responsabilità e del rispetto dei beni comuni; un laboratorio grafico nella scuola secondaria di secondo grado con la tecnica del fumetto al fine di tradurre, con un linguaggio adatto ai ragazzi, alcuni articoli della Costituzione italiana. Le attività si concluderanno con un incontro pubblico per la restituzione delle attività e la presentazione dei materiali realizzati. Il costo totale del progetto è di €. 6.200,00. Il contributo della Regione è di €. 4mila.

Università degli Studi di Parma – Progetto “Osservatorio Permanente Legalità”

Il progetto si pone in continuità con altri presentati negli anni precedenti e intende consolidare le attività all’interno dell’Osservatorio Permanente Legalità, avviato al fine di sviluppare attività formative, divulgative e di ricerca rivolte agli studenti dell’Università e delle scuole della città, oltre che all’universo delle libere professioni, degli enti pubblici e del mondo economico. Sarano realizzate attività formative, laboratoriali, divulgative e di ricerca sui seguenti temi: prevenzione della corruzione e del riciclaggio, confisca, appalti pubblici, criminalità ambientale in ambito di transizione ecologica ed economia circolare, studio di casi e modelli di infiltrazione della criminalità organizzata economica nelle imprese del territorio della provincia di Parma. Altre attività del progetto sono specificamente indirizzate agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado e ai loro docenti, al fine di consentire loro un primo approccio con l’ambiente accademico, mediante la collaborazione attiva dell’Osservatorio con le scuole del territorio. Costo totale del progetto €. 25.000,00. Il contributo della Regione è di €. 8mila.