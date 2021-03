Legambiente: "Stupiti e delusi per l'ampliamento della pista dell'aeroporto"

Legambiente esprime "stupore e delusione per l’approvazione della VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) riguardo l’ampliamento della pista dell’aeroporto Verdi a Parma, firmata dal ministro della Transizione Ecologica di concerto col ministro dei Beni Culturali. Le tante prescrizioni emesse, a cui è subordinata la validità di VIA, fanno ben percepire come sia stato privilegiato esclusivamente l’interesse economico a discapito della tutela ambientale, della salute e sicurezza delle persone".

"Parlare di “sviluppo sostenibile” è pura ipocrisia - si legge nel comunicato di Legambiente -. L’approvazione della VIA, alla luce di tante mancanze riscontrate, nel procedimento e nello stato di fatto e alla necessità di una reale (e urgente) transizione ecologica, è una contraddizione. Per noi poco cambia sulla sostanza del progetto e proprio le prescrizioni danno ragione ai nostri rilievi. Legambiente, con altre associazioni e cittadini, si è espressa negativamente sia nel valutare il progetto nel suo insieme sia su aspetti puntuali, a partire dal pesante impatto che i voli cargo avrebbero sulle aree limitrofe (principalmente Baganzola) e in generale nell’area padana, andando ad aumentare i già alti livelli di inquinamento di fondo e le emissioni climalteranti. Nella procedura di VIA entrambi questi aspetti ci apparivano decisamente sottostimati. Legambiente si riserva di approfondire il documento autorizzativo di VIA per esprimere ulteriori valutazioni ed eventuali azioni da compiere".