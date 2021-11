Leggera risalita dei casi, ma Parma (e l'Emilia Romagna) non rischiano chiusure

Contagi in leggera risalita a Parma e in tutta la regione Emilia-Romagna, annoverata dalla cabina di regia dell'Istitiuto Superiore di Sanità nelle regioni a "rischio moderato". Nessuna stretta, per ora, ma c'è un piano per fronteggiare la quarta ondata dell'epidemia di Covid-19. Il governo ha messo a punto una strategia che cerca di evitare le misure restrittive introdotte in passato. Il piano prevede l'estensione della validità Green pass per 12 mesi fino all'estate, la riapertura degli hub vaccinali per la somministrazione della terza dose e chiusure "controllate" in base al cambio di fascia delle Regioni.

Nessuna regione - come riporta Today.it - rischia la zona gialla dalla fine di questa settimana. Sono infatti i dati del martedì, di domani, per quel che riguarda i ricoveri (nei reparti ordinari e intensivi) e il dato dell'incidenza del giovedì quelli che poi vengono elaborati e utilizzati per il monitoraggio dell'Iss ogni venerdì. E' così che in tutti questi mesi si è proceduto (tranne che in una settimana).

Solo intorno alla metà di dicembre il governo deciderà come procedere sulla eventuale proroga dello stato di emergenza nel 2022. Lo stato di emergenza, in scadenza il 31 dicembre, si prolunga ormai dalla fine di gennaio del 2020, quando fu introdotto dall'allora premier Giuseppe Conte. La struttura commissariale di Figliuolo, che opera in deroga a svariate regole, esiste proprio grazie allo stato di emergenza. Senza di esso, il decreto che ne regola il funzionamento non ci sarebbe più, con possibili conseguenze sull'organizzazione della campagna vaccinale. Ma, come vi abbiamo spiegato più volte, la legge che lo istituisce permette la durata per un periodo massimo di due anni. La proroga è possibile ancora per un mese, dopodiché il governo sarebbe costretto ad una forzatura istituzionale, ovvero cambiare la legge.