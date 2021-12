Lesignano: i Nas sequestrano 80 tonnellate di prosciutti crudi con larve e parassiti

Più di 8 mila e 600 prosciutti crudi, per un peso complessivo di 80 tonnellate, sono stati sequestrati dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma all'interno di un prosciuttificio di Lesignano dè Bagni nel corso di alcuni controlli sulla produzione e il commercio di prodotti alimentari. All'interno dell'azienda, a seguito dell’ispezione nell’aerea di disosso e lavorazione dei prosciutti crudi è stata riscontrata una partita di prodotti con evidenti segni di alterazione in quanto invasa da larve e parassiti. Con il supporto del veterinario ufficiale dell’Azienda Usl di Parma i militari hanno proceduto al “blocco ufficiale sanitario” di tutta la partita quantificata in oltre 8600 prosciutti crudi per un peso di oltre 80 mila chili. I prodotti ritenuti non idonei al consumo umano saranno distrutti con la sorveglianza dell’Autorità Sanitaria.