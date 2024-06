Linea elettrica in tilt: treni sospesi e caos alla stazione di Parma

Grossi problemi sulla linea ferroviaria per i convogli in transito dalla stazione di Parma. La circolazione ferroviaria è infatti sospesa dalle 11.15, sulla tratta Bologna-Milano. Il blocco dei treni riguarda un guasto alla linea elettrica.

Si registrano ritardi abissali, oltre i 120 minuti: come quello per Lecce fermo con oltre due ore di ritardo, mentre i treni locali sono stati cancellati. In alcuni casi sono stati previsti dei bus sostitutivi, come quello partito da Fidenza prima delle 11 fermo a Castelguelfo dove è appunto arrivato un pullman sostitutivo. Si lavora intanto per risolvere il problema.