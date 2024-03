Linea Parma-Suzzara, vagone in fiamme: due vigili del fuoco intossicati

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 19:10 alla stazione di Luzzara, sulla linea Suzzara-Parma per un principio di incendio sul vagone del treno fermo in stazione. Le cause sono da attribuire a una fuoriuscita di olio dovuto a un guasto meccanico. I due macchinisti, nel tentativo di estinguere le fiamme con estintori, sono rimasti leggermente intossicati. Sono stativisitati dal personale del 118. Sul posto i Carabinieri di Gualtieri, oltre a una squadra di Guastalla. Nessun ferito tra i passeggeri.