Dà un passaggio all’amico, poi lo aggredisce. Il movente? La gelosia per una ragazza

Prima gli chiede un passaggio, poi lo aggredisce. E’ quanto accaduto alcuni giorni fa ad un giovane di Medesano, il quale aveva incontrato un suo conoscente, coetaneo, in centro e aveva accettato di dargli un passaggio a casa, visto che l’amico abita in una frazione e non era dotato di veicolo. Durante il tragitto però tra i due è nata un’accesa discussione, pare dovuta a motivi di gelosia per una ragazza. Dalle parole il passeggero è passato ai fatti, iniziando a colpire con schiaffi e pugni al volto l’amico alla guida, rischiando anche di causare un incidente.

Fermata l’auto, la vittima si rifugiava all’interno di un bar da dove richiedeva l’intervento dei Carabinieri. Nel frattempo l’aggressore si allontanava. Sul posto giungeva una pattuglia della stazione di Medesano che raccoglieva le prime notizie dalla vittima, che poi si recava al pronto soccorso dove veniva medicata e refertata con 10 giorni di prognosi per i colpi ricevuti. I militari nel frattempo, effettuati gli accertamenti del caso, identificavano e fatto salvo il principio di innocenza, denunciavano per lesioni personali il responsabile dell’aggressione, un 20enne della zona.