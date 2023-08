"Hanno infastidito la mia compagna": offese e spintoni, poi prende un machete e tenta di aggredire padre e figlio in un bar

Ieri sera le Volanti sono intervenute in un locale in zona sud, per una lite in corso tra alcuni avventori, uno dei quali armato di un coltello di grosse dimensioni.

Giunti sul posto, allo scopo di ricostruire l’accaduto i poliziotti hanno constatato che il soggetto armato si era allontanato e sul posto erano rimasti gli altri due soggetti coinvolti nella lite.

I due, identificati e risultati poi essere padre e figlio, hanno riferito di aver avuto un litigio con un uomo senza un apparente motivo. Nel dettaglio, padre e figlio, mentre erano seduti al bar, hanno riferito di essere stati avvicinati da un uomo che si trovava in compagnia di una donna, che li ha prima offesi e poi spintonati. Dopo aver fatto ciò si è allontanato dal bar. Trascorsi alcuni minuti, l’uomo è ritornato al bar armato di machete, e ha minacciato di morte i due uomini che erano ancora seduti al bar. Uno dei due, il più giovane, vista la situazione si è lanciato sull’uomo e lo ha disarmato.

L’aggressore, dopo essere stato disarmato, è fuggito a bordo del suo scooter. I poliziotti intervenuti, raccolte le testimonianze, sono riusciti a risalire all’identità del soggetto che è stato rintracciato presso la propria abitazione abitazione. L’uomo, identificato per un cittadino italiano 65enne ha riferito di aver litigato con i due uomini seduti al bar, poiché questi ultimi avevano importunato la sua compagna e lui aveva deciso di impugnare il machete per scopi difensivi.

Il 65enne è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Il machete è stato sequestrato.