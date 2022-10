Lite in Ghiaia tra ubriachi: un ferito

Ennesimo episodio di violenza in Piazza Ghiaia. Tutto nasce da una presunta lite per futili motivi che avrebbe coinvolto due persone ubriache. Alla fine una di queste sarebbe stata ferita. Necessario l'intervento delle pattuglie della Polizia, a lavoro per ricostruire la vicenda. Gli agenti della Questura si sono recati sul posto per sedare la rissa e riportare la situazione alla normalità. In Ghiaia anche un'ambulanza del 118.