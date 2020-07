Lite in via Garibaldi, 20enne insulta e minaccia i poliziotti: denunciato

Una lite in strada, in pieno centro storico a Parma, si è conclusa con due denunce contro un giovane di 20 anni e con una segnalazione per ubriachezza molesta. L'episodio si è svolto nella nottata di ieri: i due uomini stavano litigando e le loro urla hanno attirato l'attenzione di alcuni residenti, che hanno avvertito la polizia. Gli agenti, appena arrivati sul posto, hanno identificato le due persone che stavano litigando, un 20enne marocchino e un 38enne moldavo. Il più giovane ha minacciato ed insultato i poliziotti, oltre a fornire false generalità. Per questo motivo è stato accompagnato in Questura per i rilievi fotodattiloscopici: irregolare sul territorio nazionale è stato denunciato per minacce e per ingresso illegale in Italia. Il 38enne è stato invece segnalato per ubriachezza molesta.

