Lite in via Ognibene: trent'enne ferito da alcune coltellate

Lite in un appartamento di via Ognibene, alle porte di via Langhirano. Un nigeriano di trent'anni è finito all'ospedale colpito da una coltellata. La violenta lite è scoppiata per cause ancora ignote. Dalle parole, i due sono passati poi ai fatti. I fendenti hanno colpito in modo lieve il trentenne, alla mano e alla spalla. Erano presenti anche altri connazionali, che avrebbero chiamato le forze dell'ordine quando la situazioni si è fatta incandescente. Dopo le verifiche sugli abitanti dell'appartamento, il nigeriano è stato trasportato al Maggiore.