Lite per un prestazione sessuale non pagata in piena zona rossa: multati cliente e escort

Si sono incontrati all'interno di un appartamento dopo aver concordato una prestazione sessuale a pagamento ma il cliente, non soddisfatto, ha chiesto alla donna - una 54enne dominicana - la restituzione della somma pagata. Per questo motivo i due stavano litigando all'interno di un'abitazione del centro storico. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti, avvertiti dai vicini che erano preoccupato per le urla che provenivano dall'appartamento.

Gli agenti hanno identificato i due, che hanno spiegato il motivo della lite. La 54enne ha raccontato di trovarsi a casa di un'amica e di aver concordato una prestazione sessuale con quell'uomo: la lite era nata quando il cliente aveva protestano per il servizio e voleva indietro i soldi. I poliziotti hanno sanzionato entrambi per aver violato le norme anticontagio: erano infatti al di fuori del proprio domicilio, con persone non conviventi, e non per motivi di necessità. E' scattata una sanzione di 400 euro per entrambi.