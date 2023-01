Litiga con l'ex compagna, in tasca ha un coltello: 47enne aggredisce i poliziotti, denunciato

Nel corso dell’attività di controllo del territorio svolta dal personale delle Volanti, questa notte è stato denunciato 47enne per minacce e resistenza a Pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Alle ore 00.45 circa, i poliziotti sono intervenuti, su disposizione della Sala Operativa 113, in via Alvaro per la segnalazione di una lite in un appartamento.

Giunto sul posto, il personale delle Volanti ha contattato la richiedente, una 55enne italiana, la quale ha riferito di aver avuto un’accesa lite con il padre di sua figlia e di temere per la sua incolumità.

A seguito del racconto della donna, l’uomo è stato identificato per un cittadino italiano di 47 anni e, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello lungo circa 13 centimetri, del quale non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Durante l’attività, l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei poliziotti, pronunciando ad alta voce - e a tratti anche urlando - frasi minacciose, giungendo finanche ad opporre resistenza allo svolgimento della loro attività di polizia. Per queste ragioni, l’uomo è stato condotto in Questura dove è stato denunciato per minacce e resistenza a Pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.