Liti, violenza, pregiudicati, un accoltellamento nel parcheggio e carabinieri aggrediti: licenza sospesa per 10 giorni in un bar di Langhirano

Liti, violenza, pregiudicati, una rissa finita a colpi di coltello nel parcheggio vicino e aggressioni ai carabinieri. Per tutto questo il questore di Parma, Massimo Macera, ha emanato il provvedimento di sospensione della licenza amministrativa per gestire il “Cafè’ 521 - Tabaccheria”, a Langhirano, per una durata di giorni dieci, dopo la segnalazione del Comando stazione carabinieri di Langhirano, intervenuti diverse volte.

Il 26 gennaio i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, un uomo con a carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona, contro la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti. Nella circostanza, nell’opporre resistenza, lo stesso aveva procurato ad un militare dei carabinieri lesioni personali con prognosi di tre giorni.

Il 4 marzo, invece, un avventore, con precedenti penali e di polizia a carico per reati contro il patrimonio e stupefacenti, aveva sporto querela presso il predetto Comando carabinieri per lesioni personali, in quanto la precedente sera alle 23 circa, aveva avuto all’interno del locale una lite con un altro soggetto proseguita poi nel parcheggio antistante al bar, al culmine della quale era stato accoltellato al gluteo sinistro, riportando 10 giorni di prognosi rilasciata dal pronto soccorso.

Tutti questi episodi di violenza, fanno sapere dalla Questura, oltre a destare paura ed apprensione nella popolazione, hanno costituito un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Allo stesso modo la frequente e abituale presenza di soggetti pluripregiudicati all’interno del pubblico esercizio rappresenta un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.



L’adozione del provvedimento di sospensione si fonda sull’esigenza di prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. La norma in esame ha la finalità di impedire, da un lato, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, dall’altro, quella di prevenire il reiterarsi di siffatta situazione.L’applicazione dell’articolo 100 tulps ha una finalità cautelare e non sanzionatoria, in quanto volta a prevenire possibili fonti di pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica o per la sicurezza dei cittadini.