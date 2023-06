Litiga con una persona e le Volanti scoprono che su di lui pende un decreto di espulsione: denunciato

Denunciato per inottemperanza all’ordine del Questore un cittadino straniero che, già colpito dall’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di 7 giorni, non aveva rispettato il provvedimento di espulsione, rimanendo sul territorio italiano.

L’uomo, poi identificato per un senegalese classe 1996, in particolare, nella giornata di ieri aveva avuto un diverbio per futili motivi con un’altra persona.

Per questo è stato richiesto l’intervento della Volante, che, intervenuta sul posto, ha sottoposto l’uomo ad approfonditi accertamenti, portandolo in Questura e poi denunciandolo all’Autorità giudiziaria, essendo emersa l’esistenza del provvedimento di espulsione a suo carico.