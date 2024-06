Lo spaccio h24 a ridosso dei palazzi di viale Fratti

Spaccio e consumo di droga a tutte le ore del giorno e della notte nella zona di viale Fratti, in corrispondenza con l'inizio di via Trento a Parma. I residenti, esasperati per una situazione che va avanti da anni, assistono quotidianamente allo scambio di sostanze stupefacenti dalle proprie finestre. E' un market senza orari di apertura: è sempre disponibile per i tantissimi clienti e consumatori parmigiani.

Dal crack all'hashish, dalla marijuana alla cocaina. Qui si può trovare di tutto: all'occorrenza anche droghe molto più devastanti come il fentanyl. Sono i residenti a protestare per una situazione critica, dal punto di vista della sicurezza e del degrado, rispetto alla quale non vedono una via d'uscita. "Dalle nostre finestre assistiamo notte e giorno - soprattutto nelle ore serali, allo scambio di sostanze stupefacenti. Poi alcuni consumatori si fermano proprio nei pressi del muro del palazzo. Ci troviamo al civico 3 di via Trento e i clienti si posizionano spesso nei pressi delle scale dell'Hotel Novotel di via Trento".