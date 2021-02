Locali, ristoranti e bar sold out: tra voglia di rinascita e una boccata d'aria per gli incassi

Viaggio nella città del fine settimana: i parmigiani hanno voglia di tornare alla normalità ma il Covid-19 non molla, con un aumento dei casi negli ultimi giorni, dovuto anche ad un focolaio in una casa di riposo

Locali pieni fino all'orario limite stabilito per la chiusura, ovvero le ore 18, bar e ristoranti prenotati in anticipo per garantirsi la possibilità di un posto a pranzo. Anche nel corso del fine settimana che sta terminando i parmigiani hanno letteralmente preso d'assalto i locali pubblici, dopo mesi e mesi di stop. Uno scenario, che si era già verificato in occasione del primo fine settimana della nostra provincia in zona gialla, e che si è riproposto in questi giorni, in particolare venerdì 12 e sabato 13 febbraio. Anche nei giorni precedenti, però, a pranzo le pizzerie e i ristoranti erano pieni.

Da un lato la presenza di così tanti clienti - sempre secondo i limiti stabiliti dalle direttive contenute nei decreti - è una boccata d'aria per i tanti gestori di locali, in estrema crisi dopo le chiusure forzate e le aperture a singhiozzo di questi mesi. Il fatturato di molti locali, caduto in picchiata negli ultimi mesi, sta traendo giovamento dalla nuova situazione. Dall'altro testimonia la voglia dei parmigiani di uscire di casa e ritornare, pian piano, alla vita di sempre, lasciandosi alle spalle l'incubo del Covid-19. I contagi sono tornati però a salire proprio in questi giorni, anche per la presenza di un focolaio all'interno di una casa di riposo di Tabiano, nel comune di Salsomaggiore Terme. Nella giornata di ieri, sabato 13 febbraio, i nuovi casi di positività sono stati 143, un numero così alto non si registrava da parecchie settimane.