Località Lusignani, grosso incendio in un bosco

Un vasto incendio è divampato in un bosco in località Lusignani, nel comune di Varano Melegari. Nei pressi del rogo ci sono delle abitazioni, messe al sicuro dall'intervento dei vigili del fuoco. Completamente bruciata una rimessa di macchine agricole. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Parma, quelli di Fidenza e una squadra di Borgotaro. In tutto sono coinvolti nell'intervento una ventina di uomini. E' in arrivo un convoglio della protezione civile, mentre sulla zona è in volo anche un elicottero. Il rogo sembra ormai circoscritto.