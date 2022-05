Sequestri nella logistica, il Procuratore d'Avino: "Danni all'erario, guadagni illeciti e concorrenza sleale verso chi lavora correttamente"

Il Procuratore capo di Parma Alfonso d'Avino ha commentato il sequestro di 5 società della logistica e di 42 milioni di euro, tra beni mobili, immobili e quote societarie. "Si tratta di una serie di meccanismi di frode che comportano danni notevoli all'erario e profitti molto rilevanti per le imprese, sia per il risparmio fiscale - di proporzioni rilevanti - sia i danni alle imprese che operano legalmente sul mercato"