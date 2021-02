Lotteria degli scontrini, partenza piena di incognite anche a Parma

La prima estrazione è fissata per l’11 marzo 2021, ma non è chiaro come questa avverrà: se attraverso il cassetto fiscale o se il vincitore riceverà direttamente una raccomandata

Tante, troppe incognite. Sono diverse le criticità legate alla cosiddetta ‘Lotteria degli Scontrini’ cominciata ufficialmente lunedì scorso, dopo ripetuti rinvii. A individuare le principali criticità è Udicon Emilia-Romagna, che ha approfondito la situazione nel territorio parmense. Come noto, all’iniziativa possono iscriversi tutti i cittadini italiani maggiorenni, che parteciperanno semplicemente facendo normali acquisti nei negozi (inclusi ristoranti, tabaccai, distributori di benzina) e pagando con strumenti tracciabili, quali le carte di credito e app come Google Pay, Apple Pay, Satispay e via dicendo. Ogni settimana verranno estratt e 15 persone che intascheranno 25.000 euro (esentasse) ed è prevista un'estrazione annuale da ben 5 milioni. Al contrario di quanto accade con il Cashback di Stato, non è necessario avere SPID o altri sistemi di identificazione digitale: basta il codice fiscale.

La partenza, stando ai primi approfondimenti di Udicon Emilia-Romagna, è stata fiacca, e questo può essere dipeso da diversi problemi.

Ecco i principali:

- La prima estrazione è fissata per l’11 marzo 2021, ma non è chiaro come questa avverrà: se attraverso il cassetto fiscale o se il vincitore riceverà direttamente una raccomandata.

- Dagli scontrini ammessi nella lotteria, oltre a cinema, teatro e musei, sono esclusi il pieno di benzina, il costo del parcheggio, il pranzo comprato con i ticket Restaurant e, almeno in questa fase, qualunque spesa fatta in farmacia. Il risultato, per chi possiede per esempio i ticket, è che dovrà scegliere se rinunciare al buono o alla lotteria, oppure sarà costretto a farsi fare un doppio scontrino, con un aggravio di costi per l’esercente e una perdita di tempo per il consumatore.

- Non si ricevono biglietti validi per le estrazioni pagando in contanti. Da ciò deriva che chi non possiede strumenti di pagamento elettronici, oppure è poco incline all’uso, ne è escluso. Di questa categoria fanno parte molti anziani, che quindi non possono ambire a nessun tipo di vittoria.