Lutto nel mondo dell'imprenditoria: Parma piange Corrado Cavazzini

È morto all'età di 85 anni Corrado Cavazzini, fondatore dell'impresa di costruzioni EdilC, per anni alla presidenza dell'associazione Nazionale Veterani dello Sport di Parma e presidente di Parma Partecipazioni Calcistiche. Volto noto in città, appassionato di ciclismo e promotore del premio Sport e Civiltà che da sempre ha chiamato in città personalità importanti dello sport nazionale. Il rosario sarà recitato lunedì, alle ore 19, nella chiesa parrocchiale di Collecchio. I funerali saranno svolti martedì, 5 marzo alle ore 10,45, in via della Basse 1/g.