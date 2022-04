Il caso della maestra condannata finisce sul tavolo del governo: interrogazione presentata al ministro della Giustizia

La vicenda della maestra condannata in Tribunale per aver rimproverato i ragazzi di una classe di Fornovo che avevano imbrattato con feci i muri del bagno della scuola arriva all’attenzione del Parlamento e del Governo.

I senatori parmigiani della Lega Maurizio Campari e Gabriella Saponara, hanno infatti firmato un’interrogazione: "Abbiamo rivolto al ministro della Giustizia un’interrogazione per sapere se intenda avviare un’ispezione per accertare i motivi che hanno portato un giudice a comminare una condanna ignorando la richiesta di assoluzione del pubblico ministero perché ‘il fatto non sussiste’ e al ministro dell’Educazione per metterlo al corrente dell’ingerenza di alcuni genitori nell’attività di formazione degli studenti. Ci chiediamo sulla base di quali convinzioni o norme il giudice ha invece ritenuto, nonostante il parere contrario della pubblica accusa, di condannare l’insegnante a quasi 2 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale, per abuso di mezzi di correzione. Una decisione assurda, come assurda è stata la decisione di alcuni genitori di denunciare l’insegnante per aver impartito ai loro figli quella lezione di educazione che evidentemente alcuni di loro non avevano ricevuto a casa. Entrambi segnali negativi sullo stato della Giustizia e del sistema scolastico di questo Paese, su cui è importante fare chiarezza".