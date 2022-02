Mafia, confiscati in Emilia 865 immobili: sequestri anche nel Parmense

Anche a Parma sono stati tolti dalle mani delle mafie degli immobili. Tra gli 865 confiscati in Emilia Romagna, solo 149 sono stati consegnati ad un Comune per il riutilizzo a fini sociali, a causa dei tempi molto lunghi (in media nove anni) perché per i beni sopraggiunga la confisca definitiva. Per velocizzare le assegnazioni, la Regione si è quindi dotata di due piani: uno "integrato" per "la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi" e l'altro "strategico" per la "valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità".

Un documento, quest'ultimo, che nessun'altra regione del Nord può vantare e che in Italia è stato redatto solo in Campania. Entrambi i piani, approvati dalla Giunta, sono stati presentati alla commissione regionale competente presieduta da Francesca Marchetti e saranno operativi nel biennio 2022-2023. Il 60% dei beni confiscati, è emerso, si trova nella parte occidentale della regione, cioè nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Dei 91 i Comuni che hanno almeno un bene confiscato, otto ne detengono la metà. Sono Sorbolo nel parmense Montecchio Emilia e Brescello nel reggiano, Piacenza, Alseno, Bertinoro, Bologna e Parma. Le aziende confiscate sono 136 e per il 69% sono state assegnate ad enti locali, mentre il 19% torna allo Stato e il residuo va in vendita. Molti degli altri beni sono utilizzati per finalità sociali: centri studi e convegni, campi estivi per studenti, ma anche sedi della Protezione civile (come a Brescello) o della Polizia locale oppure, nel caso di appartamenti, affidati a famiglie in difficoltà, come fatto di recente dal Comune di Reggio Emilia.