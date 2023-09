Mafia, Parma seconda in Regione per beni confiscati

La provincia di Reggio Emilia risulta la prima in regione per "particelle catastali" di beni sottratti alla criminalità organizzata. Stando ai dati (del dicembre 2021) dell'agenzia nazionale che si occupa della loro gestione, sono infatti 318, contro le 287 di Parma e le 56 di Bologna. In dettaglio sono poi 84 nel Comune capoluogo, 68 a Montecchio, e 57 a Brescello. A segnalarlo sono oggi i consiglieri comunali Paolo Burani (Europa Verde) Palmina Perri (ReggioÈ) e Paola Ferretti (Pd), in una mozione presentata in Consiglio comunale. I gruppi chiedono con l'atto alla Giunta di rinnovare il protocollo firmato a marzo del 2019, promosso dalla Regione e dai tribunali di Reggio e Bologna, per facilitare la riassegnazione ai fini sociali dei patrimoni mafiosi confiscati. Questo anche perché, spiegano i firmatari della mozione, "nel territorio della provincia di Reggio Emilia, negli ultimi mesi, le confische si susseguono a ritmo sempre più serrato, in quanto la sentenza della Cassazione ha messo il sigillo sul processo Aemilia, rendendo irrevocabili le condanne e aprendo la strada alle misure patrimoniali definitive". Sul protocollo del 2019 i consiglieri del Movimento 5 stelle e di Coalizione civica hanno inoltre presentato una richiesta di commissione per fare il punto sui risultati raggiunti