Mafia, nel Parmense sequestrati quasi 200 beni

Nel Parmense sono stati destinati 199 beni sequestrati alla criminalità organizzata: nella sola città di Parma sono stati sequestrati 57 beni. A livello regionale sono stati confiscate 61 aziende, nel nostro territorio 16 in confisca, di cui 11 confiscate definitivamente.

"La fotografia dell'Emilia-Romagna, a seguito del processo Aemilia è cambiata - sottolinea Fernando Verdolotti, Generale di Divisione della Guardia di Finanza, in servizio presso l'Agenzia Beni confiscati come direttore generale dei beni aziendali. Una regione che per un periodo è stata ritenuta fuori da certe logiche, poi si è scoperto che invece c'erano. Gli organi sono intervenuti in tempo e abbiamo, anche come Agenzia, e il problema è in via di risanamento con la restituzione ai territori. La restituzione, attraverso la destinazione agli Enti territoriale sta per essere effettuata in questi mesi. La prima conferenza dei servizi si terrà entro il prossimo mese. Una prima tranche notevole di beni immobili verranno restituiti. C'è ancora da lavorare. L'Emilia è terra dove la mafia poteva investire, ma non è terra di mafia. Parma è stata una delle città più colpite".