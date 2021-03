Magazzino Bormioli Rocco, scioperano i lavoratori in appalto

In stato di agitazione da diversi giorni per rivendicare il giusto pagamento delle spettanze, oggi i lavoratori della società cooperativa Feynman, che gestisce in appalto il magazzino Bormioli Rocco di Fidenza, sono scesi in sciopero a fronte dell’ennesima mancata risposta della società cooperativa alle loro richieste.

I lavoratori, spiegano FILT CGIL e FIT CISL territoriali, chiedono semplicemente il riconoscimento di una corretta retribuzione e di un corretto livello di inquadramento: attualmente infatti tredicesima, quattordicesima ferie e permessi sono calcolati solo sulla base delle ore effettivamente lavorate e vi sono lavoratori ancora sotto inquadrati rispetto alle mansioni effettivamente svolte.

La committenza, di non poco rilievo dato che si tratta di una delle più importanti industrie vetrarie del territorio, la Bormioli Rocco, dovrà necessariamente farsi carico di queste problematiche.

Per l’ennesima volta, sottolineano i sindacati di categoria, occorre lottare per far sì che anche i diritti dei lavoratori degli appalti vengano tenuti nella dovuta considerazione.