Malore a Pratospilla: passante chiama i soccorsi e salva una 35enne

Stamattina intervento per la stazione monte Orsaro nei pressi del rifugio a Pratospilla.

Alcuni operatori della stazione monte Orsaro del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna si trovavano nei pressi del rifugio di Pratospilla quando sono stati attivati da un passante che ha richiesto il loro intervento per soccorrere una donna di 35 anni (residente in Provincia di Parma) che , non distante da dove si trovavano, ha accusato un malore. I tecnici, in contatto con la centrale operativa del 118, hanno deciso di attivare EliParma che è giunto sul posto con il personale sanitario e tecnico per fare la valutazione della paziente. Sul punto sono intervenuti anche gli operatori dell'ambulanza Croce Rossa di Monchio. Dopo le prime valutazioni da parte dei sanitari la donna la signora, che ha rifiutato il ricovero , è stata consegnata all’ambulanza per proseguire il monitoraggio.