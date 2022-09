Malore fatale per un fungaiolo 83enne al Passo dello Zovallo

Malore per un fungaiolo di 83 anni di Piacenza mentre stava svolgendo un'escursione alla ricerca di funghi. L'uomo si trovava sul sentiero che dal Passo dello Zovallo porta al lago Nero e l'allarme è stato dato da alcune persone presenti nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti un ingente numero di personale del Saer coinvolgendo più tecnici delle stazioni di Monte Orsaro, Monte Alfeo e Stauzone Tigullo che sbrigati da EliPavullo si sono portati sul target svolgendo più tentativi di rianimazione insieme all'assistenza pubblica di Valnure e al personale sanitario dell'elicottero ma per l'uomo non c'è stato nulla fare. Dopo aver constatato il decesso e aver effettuato le procedure previste dalla legge, il personale del Saer ha trasportato la salma su barella portatantina fino alla strada dove è stata affidata ai servizi di onoranze funebre. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco di Bobbio e I carabinieri di Piacenza.