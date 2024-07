Arresto cardiaco per un ragazzo di venti anni. Tragedia sfiorata a Guastalla, in via Sacco e Vanzetti. Al Centro Sportivo Le Piscine Guastalla un malore ha colpito il giovane mentre era in acqua. Sul posto l’ambulanza di Novellara e l’elicottero sanitario partito da Parma. Il ventenne è ricoverato nel reparto di Rianimazione di Parma.