Malore in viaggio sull'A1, decolla l'elicottero del Maggiore

Intervento del 118 al casello di Piacenza Sud nella tarda mattinata di giovedì 30 maggio per soccorrere una donna di 70 anni colpita da un malore improvviso mentre viaggiava con il marito in auto. La coppia arriva da Milano ed era in viaggio in autostrada A1 quando, all’altezza di Piacenza Sud, è uscita e si è fermata al casello. Immediatamente sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica del 118 e l’elisoccorso decollato da Parma e atterrato nei pressi della rotatoria all’imbocco della tangenziale sud di Piacenza. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna è stata trasferita in elicottero al Maggiore della città ducale. Traffico rallentato in entrata e in uscita del casello autostradale per consentire le operazioni di soccorso.