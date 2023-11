Maltempo, 19 interventi dei vigili del fuoco nel parmense

La forte ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Emilia-Romagna, con risvolti pesanti anche sul parmense, ha coinvolto diverse squadre di vigili del fuoco, chiamati a operare su tutto il territorio regionale per interventi per rimuovere piante e rami che invadevano le strade rendendo impossibile la circolazione. Diverse le linee elettriche interrotte, molti i locali allagati. Attualmente gli interventi svolti nel parmense sono 19, più di 360 in tutta la regione che adesso respira, in attesa di una nuova perturbazione.