Maltempo, a Mulazzano la situazione più critica

Resta quella di Mulazzano la situazione più critica dopo i forti temporali che si sono abbattuti sul Parmense nelle scorse ore e che, ancora adesso, continuano a martoriare il territorio. È in corso una vera e propria alluvione. Diverse abitazioni sono state invase dall'acqua e dal fango: anche le auto parcheggiate sono finite sott'acqua e gli scantinati sono allagati. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo le famiglie rimaste isolate all'interno delle abitazioni allagate, mentre i tecnici della Protezione Civile, coordinati dalla sala operativa di Via del Taglio, hanno lavorato, come al solito, con i propri volontari per consentire la messa in sicurezza di diverse aree.