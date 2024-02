Maltempo, allerta arancione per piene dei fiumi e frane

La protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo, valida dalle 00:00 del 1 marzo fino alle 00:00 del 2 marzo: allerta di colore Arancione per piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi d’acqua minori. Allerta Gialla per piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi d’acqua minori. Preoccupa la situazione del fiume Enza. Nel pomeriggio è attesa un'altra piena.

Meteo Emilia Romagna. Tra nubi, piogge e qualche schiarita fino a sabato. Domenica perturbazione atlantica con rovesci e nevicate in Appennino Fino a venerdì le condizioni atmosferiche sull’Emilia Romagna saranno caratterizzate dall’afflusso di correnti umide orientali che manterranno il cielo nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, più frequenti sui settori appenninici e su quelli occidentali. Verranno maggiormente coinvolte le aree di Piacenza, Parma, Modena e Bologna, mentre procedendo verso est i fenomeni saranno meno frequenti ed anche con tendenza a schiarite domani sulle province di Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena. Sabato il flusso orientale andrà esaurendosi e le ultime piogge del mattino saranno seguite da schiarite nel corso della giornata, anche ampie in serata. Ma da ovest starà avanzando una perturbazione atlantica che domenica determinerà un peggioramento del tempo sulla nostra regione, con piogge e rovesci che interesseranno dapprima le province di Piacenza e Parma, poi anche quelle di Modena e Bologna ed entro sera quelle di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena, seppur con fenomeni più deboli. Saranno da preventivare rovesci a tratti intensi e a carattere temporalesco sulle zone più occidentali della regione, mentre sull’Appennino la neve si abbasserà fin verso gli 800/1000m in serata. Lunedì la perturbazione si attarderà fino al mattino sull’Emilia Romagna con piogge diffuse, ma nel corso della giornata si sposterà verso levante e favorirà l’attenuazione delle piogge a partire da ovest.