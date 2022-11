Maltempo, a Parma allerta meteo per vento, piene dei fiumi e frane

Dalle 12 di oggi, 22 novembre, e fino alla mezzanotte del 24 novembre, allerta arancione per vento nella nostra provincia e, sempre per Parma, allerta gialla per piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi minori.

Nella seconda parte della giornata, l'intensificazione del minimo depressionario presente sull'Adriatico determinerà un ulteriore aumento della ventilazione, prima di bora sul settore costiero settentrionale, in seguito su tutto il settore orientale e sui rilievi centro-orientali, con venti da nord-ovest di burrasca forte (75 - 88 Km/h). Il mare diventerà agitato al largo; la persistenza della mareggiata in condizioni critiche del litorale aumenta la criticità attesa sulla costa. Sono inoltre previste precipitazioni, localmente di moderata intensità, in progressiva attenuazione a partire da ovest, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori delle zone di collina e pianura centro-orientali, con possibili localizzati superamenti della soglia 1.