Maltempo, altra pioggia in arrivo: allerta gialla in Appennino

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna. La protezione civile regionale ha prorogato di altre 24 ore, per tutta la giornata di domenica, l'avviso per maltempo emanato ieri. In particolare l'allerta è gialla sull'appennino centro-occidentale per criticità idrogeologica. Per la giornata di domenica, recita il testo dell'allerta, "nelle zone montane e di crinale centro-occidentali sono possibili localizzati fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti". "Si segnalano dal pomeriggio- si legge ancora- precipitazioni sparse, più persistenti sui rilievi e che potranno interessare in maniera più decisa la pianura orientale con locali rovesci. Esaurimento dei fenomeni in serata.