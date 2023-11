Entro venerdì la Regione Emilia Romagna farà richiesta di stato di emergenza per il maltempo che ha colpito anche Parma e provincia. I vari Comuni dovranno inviare le schede con la stima dei danni entro mercoledì mattina.Nel frattempo, ci sono strade provinciali ancora chiuse a Parma. Chiusa la 15 verso Berceto, sono sul posto i rocciatori. Chiusa la 19, sempre tra Berceto e Ghiare: in atto un movimento franoso forse innescato da un cantiere. La provinciale 84 è chiusa parzialmente, la 66 di Compiano non ha ancora riaperto.