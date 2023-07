Maltempo, chicchi di grandine grandi come albicocche a Sala Baganza

Chicchi di grandine grandi come albicocche sono caduti a Sala Baganza, nel primo pomeriggio. Accompagnati da raffiche di vento che hanno riempito di foglie i balconi delle abitazioni e spezzato i rami meno resistenti degli alberi lungo i viali. L'abbassamento delle temperature annunciato è arrivato ma per ora non ha creato danni ingenti. La grandine ha 'imbiancato' anche Felino, Pilastro e Corcagnano.