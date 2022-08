Pioggia e caos a Parma e provincia: danni alle auto, allagate case, strade e cantine

La furia del maltempo si sta abbattendo nuovamente da stanotte a Parma e provincia. La pioggia sta cadendo incessantemente da diverse ore. In città il sottopasso di via Venezia è completamente allagato, problemi anch in tangenziale tra via Spezia e uscita Vicofertile, chiuso l'accesso da via Vallazza. Cantine e case allagate a Baccanelli, con i vigili del fuoco bombardati in queste ore da tantissime chiamate.

Stamattina sono state colpite alte Valtaro e Valceno: danneggiati tetti, mezzi e piante, con diversi rami caduti al suolo. A Bedonia in azione gli spartineve per rimuovere 20 centimetri di grandine dalle strade.

Numerose frazioni sono rimaste senza corrente elettrica. A Compiano un albero è crollato su una casa, a Bore danneggiata la copertura dell’ex colonia Leoni.