Danni per il maltempo alla residenza Villa Serena di Colorno: infiltrazioni d'acqua e anziani evacuati

Il forte nubifragio che si è abbattuto ieri, sabato 28 maggio, su Parma e provincia ha provocato alcuni danni all'interno della residenza per anziani Villa Serena di Colorno, in via Suor Maria, 3. In particolare il temporale avrebbe provocato l'entrata dell'acqua dal tetto dell'edificio. Secondo le prime informazioni alcuni pazienti sarebbero stati fatti uscire per precauzione. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area. Gli operatori del 115 sono sul posto dalle 6 di domenica 29 maggio.

Da ieri, sabato 28 maggio, alle 18 i vigili del fuoco di Parma hanno effettuato una ventina di interventi tra la città e la provincia: si è trattato principalmente di alberi caduti o pali caduti o pericolanti, a causa del forte vento. Oltre la metà degli interventi hanno riguardato il territorio di Parma.