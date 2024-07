Maltempo, il Pd al Governo: "Emilia allagata, servono risorse"

I fenomeni di maltempo di giugno, con danni nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, "richiedono un intervento urgente dello Stato per sostenere le popolazioni colpite. Lo chiediamo in un ordine del giorno sottoscritto anche dal collega Manca collegato al decreto alluvioni". Così la senatrice dem Enza Rando, prima firmataria dell'ordine del giorno a tema depositato oggi. Aggiunge la parlamentare: "Invitiamo il Governo ad adottare iniziative urgenti e a stanziare adeguate risorse per fronteggiare l'emergenza provocata nei territori appenninici dagli eventi alluvionali e dalle frane e per i primi interventi di ripristino delle infrastrutture pubbliche e private, degli edifici residenziali e ad uso non residenziale e delle coltivazioni". Tutto questo perché, evidenzia ancora Rando, "è necessario riconoscere lo stato di calamità naturale per questi eventi e mettere in campo risorse per il ristoro dei danni a beni immobili e mobili di cittadini ed imprese, nonché di riparazione, ripristino o ricostruzione di beni ed infrastrutture pubbliche" danneggiate.